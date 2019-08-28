28.08.2019 09:43

Дальнобойщик отвез груз в Одессу и пропал без вести (ФОТО)

Купянским отделом полиции устанавливается местонахождение Юрия Тетерина, 1967 года рождения.



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12 августа на грузовом автомобиле «МАЗ-4370» государственный номер АХ4759СН он поехал в Одессу и исчез.



Мужчина работает дальнобойщиком. Известно, что в Одессе он сдал груз, получил деньги в сумме 6000 грн и до настоящего времени в город Купянск не вернулся.



Юрий был одет в темную футболку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Купянский отдела полиции по адресу: г.. Купянск ул.Харьковская 14, контактные телефоны: (05742) 5-33-44 (дежурная часть)», – обращаются правоохранители.