Дальнобойщик отвез груз в Одессу и пропал без вести (ФОТО)

Купянским отделом полиции устанавливается местонахождение Юрия Тетерина, 1967 года рождения.
12 августа на грузовом автомобиле «МАЗ-4370» государственный номер АХ4759СН он поехал в Одессу и исчез.
Мужчина работает дальнобойщиком. Известно, что в Одессе он сдал груз, получил деньги в сумме 6000 грн и до настоящего времени в город Купянск не вернулся.
Юрий был одет в темную футболку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Купянский отдела полиции по адресу: г.. Купянск ул.Харьковская 14, контактные телефоны: (05742) 5-33-44 (дежурная часть)», – обращаются правоохранители.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: