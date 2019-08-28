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28.08.2019  09:43   

Дальнобойщик отвез груз в Одессу и пропал без вести (ФОТО)

Купянским отделом полиции устанавливается местонахождение Юрия Тетерина, 1967 года рождения.


// Facebook

12 августа на грузовом автомобиле «МАЗ-4370» государственный номер АХ4759СН он поехал в Одессу и исчез.

Мужчина работает дальнобойщиком. Известно, что в Одессе он сдал груз, получил деньги в сумме 6000 грн и до настоящего времени в город Купянск не вернулся.

Юрий был одет в темную футболку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Купянский отдела полиции по адресу: г.. Купянск ул.Харьковская 14, контактные телефоны: (05742) 5-33-44 (дежурная часть)», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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