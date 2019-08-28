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28.08.2019  11:20   

На пойманного рыбака-браконьера завели уголовное дело (ФОТО)

На Харьковщине полицейские задержали браконьера с уловом почти на 70 000 гривен.


// Нацполиция

В рыболовные сети жителя города Дружковка Донецкой области попали 73 килограмма рыбы, среди которых плоскирка, лещ, платва, красноперка и карась.

Во время рейда на берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Бахтин Боровского района работники районного отделения полиции совместно с сотрудниками рыбоохранного патруля в Харьковской области задержали браконьера, который занимался незаконным рыбным промыслом. Злоумышленником оказался 39-летний житель соседней области.

В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли около 73 килограммов рыбы, шесть рыболовецких сетей и надувной резиновую лодку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, в суде будет решаться вопрос о возмещении ущерба, нанесенного рыбным запасам, который составил 74 599 грн.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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