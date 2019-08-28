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28.08.2019  14:11   

Мужчину пытали, грозя похоронить в лесу

Похитители требовали от жертвы признаться в краже.


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По требованию прокуратуры Балаклейский районный суд области избрал для двух мужчин, подозреваемых в незаконном лишению свободы и истязании человека (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Как рассказал первый заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуард Миргородский, происшествие случилось 25 августа в одном из сел Балаклейского района.
 
По данным следствия, двое местных жителей возрастом 41 и 50 лет заподозрили односельчанина в краже велосипеда. Они встретили мужчину, которого считали вором, у магазина и потребовали от него признаться в содеянном. Однако он отрицал свою причастность к преступлению.
 
Разъяренные товарищи избили жертву на глазах у свидетелей и заманили в машину, принадлежавшую одному из злоумышленников. Пострадавшего вывезли в соснового леса и привязали веревкой к дереву. Беспомощного мужа били палкой по различным частям тела, требуя признаться в якобы совершенной краже. При этом постоянно угрожали, что «похоронят в лесу».
 
Издевательства продолжались около дакх часов. После этого 56-летнего пострадавшего увезли по месту его работы. По заключению медиков, он получил многочисленные гематомы и ушиб грудной клетки.
 
Подозреваемых задержали в тот же день. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  пытки, воровство, харьков
 
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