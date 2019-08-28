Автомобиль патрульных врезался в автобус (ФОТО)

Авария произошла 28 августа около шести часов утра на Мерефянском шоссе, 13-А.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль патрульной полиции Mitsubishi Outlender и автобус I-VAN.
В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi Outlender не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом I-VAN.
На полицейского был составлен протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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