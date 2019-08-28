28.08.2019 14:31

Автомобиль патрульных врезался в автобус (ФОТО)

Авария произошла 28 августа около шести часов утра на Мерефянском шоссе, 13-А.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль патрульной полиции Mitsubishi Outlender и автобус I-VAN.

В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.



По предварительной информации, водитель Mitsubishi Outlender не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автобусом I-VAN.

На полицейского был составлен протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.