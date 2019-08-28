28.08.2019 15:43

Нашествие полосатых убийц: как под Харьковом справились с шершнями (ВИДЕО)

Опасные насекомые создали немалую угрозу местным жителям, которые сами и решили появившуюся проблему.



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Как сообщает Город Х, жители Люботина на Харьковщине провели в немалой тревоге выходные, так как на одной из улиц в высоком старом дереве поселились шершни.

Они постоянно залетали в открытые окна домов и периодически кусали людей.

«Шершни прекрасно устроились, они сделали гнездо, а на охоту летят во дворы. Сейчас у всех виноград, мух много, они ловят мух и относят матке», - говорят местные жители.

Семья Мишиных, которая пострадала от шершней, решила разобраться с проблемой.

Купили спецсредства, но воспользоваться ими не смогли из-за того, что приставная лестница попросту не дотягивалась до нужной высоты.

«Меня укусили в ухо и в руку, а мужа - в затылок. Думали, справимся сами, купили яд, но лестница не достает, слишком высоко. Вся улица и дети в опасности, но кусали пока только нас, и решение этой проблемы интересует нас одних. Вопрос не в том, в какое время суток, каким ядом, пеной или цементом и какой танец с бубном перед ними танцевать. Вопрос в том, что дупло высоко и мы не можем туда добраться», - поделилась проблемой Кристина Мишина.

По словам девушки, она обзвонила все службы, которые только вспомнила. Но помочь ей так и не смогли. Единственное, что предложили – вызвать из Харькова специалистов, которые за 1 300 гривен попробуют уничтожить жужжащий рассадник.

«Мы когда хотели спилить это полутрухлявое дерево, нам сказали, что за это штраф 10 000 гривен, плюс за объем воздуха, которое дерево может еще выработать. Трогать нельзя, дерево городское. А как в городском дереве шершни завелись - так вызывайте специалистов из Харькова за свои деньги? - негодует Кристина. - Был случай в области, когда от укусов шершней погиб человек, так коммунальщики ночью приехали, спилили и подожгли без специального оборудования. Так что же, ждать трагедии, чтоб зашевелились?»

В итоге помощь подоспела откуда не ждали. К злополучному дереву с шершнями приехал местный житель Андрей Назаров. Парень оказался небезразличным к чужому горю.

«Уже все позади, Андрей приехал и придумал, как с ними справиться - выжгли их оттуда. Вообще незнакомый нам человек, и копейки не хотел брать. Смастерил из граблей и длинной палки держак, облокотил об нашу лестницу треногу, на конец держака намотал проволокой газовую горелку, поджог и выпалил шершней. Одним словом, из подручных средств смастерил восьмое чудо света. Просто из ничего нашел решение. Обычный парень, работает электриком», - поделилась радостью Кристина Мишина.

Польза от поступка парня оказалась огромной. По словам местных жителей, по этой улице мимо злополучного дерева многие дети идут в школу. А ведь на носу 1 сентября и ребята могли пострадать от укусов шершней.

«Помогли одной семье, а оказалось, что это была проблема целой улицы. Ура, что все получилось!» - прокомментировала Лариса Назарова, жена парня-спасителя.

Тем временем, испуганные жители города Первомайска сообщают: на детской площадке рядом с футбольным полем завелся рой ос. От укусов насекомых уже пострадали несколько человек. Среди них - дети.

Жители опасаются, что уже в сентябре на этом поле начнутся детские тренировки по футболу и количество искусанных существенно увеличится.