ДТП на ХТЗ: вылетевший на тротуар автомобиль сбил двух женщин-пешеходов (ВИДЕО, ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 августа День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.

Ожидается похолодание: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 августа Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.