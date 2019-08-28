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28.08.2019  15:44   

ДТП на ХТЗ: вылетевший на тротуар автомобиль сбил двух женщин-пешеходов (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 28 августа около 12:40 на улице Мира, 22.


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Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Ford, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

От удара Ford вылетел на пешеходную дорожку и совершил наезд на двух пешеходов-женщин.

В аварии пострадали пешеходы, бригада медиков госпитализировала женщин в больницу

Происшествие оформляла следственно-опeративная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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