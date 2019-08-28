ДТП на ХТЗ: вылетевший на тротуар автомобиль сбил двух женщин-пешеходов (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 28 августа около 12:40 на улице Мира, 22.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Ford, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
От удара Ford вылетел на пешеходную дорожку и совершил наезд на двух пешеходов-женщин.
В аварии пострадали пешеходы, бригада медиков госпитализировала женщин в больницу
Происшествие оформляла следственно-опeративная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
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