На Печенежском водохранилище задержан нарушитель с уловом на 17 тысяч гривен

Рыбак наловил запрещенной сетью 28 килограммов рыбы.
Около четырех часов утра 28 августа на Печенежском водохранилище, вблизи с. Мартовое, харьковский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, ловившего рыбу тремя лесковыми сетями.
В сетях находилось 103 плотвы, 84 плоскирки, 32 леща и 18 окуней. Улов затянул на 28 кг, а нанесенный рыбным запасам ущерб составил 17 357 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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