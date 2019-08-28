Главная Новости Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище задержан нарушитель с уловом на 17 тысяч гривен
28.08.2019  16:31   

На Печенежском водохранилище задержан нарушитель с уловом на 17 тысяч гривен

Рыбак наловил запрещенной сетью 28 килограммов рыбы.


//khr.darg.gov.ua

Около четырех часов утра 28 августа на Печенежском водохранилище, вблизи с. Мартовое, харьковский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, ловившего рыбу тремя лесковыми сетями.

В сетях находилось 103 плотвы, 84 плоскирки, 32 леща и 18 окуней. Улов затянул на 28 кг, а нанесенный рыбным запасам ущерб составил 17 357 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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