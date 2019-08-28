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28.08.2019  16:10   

Перед Коммунальным мостом в сумерках столкнулись автомобили (ФОТО)

Авария произошла 27 августа около 20:30 на пр. Льва Ландау, 58.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Opel патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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