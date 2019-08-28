Перед Коммунальным мостом в сумерках столкнулись автомобили (ФОТО)

Авария произошла 27 августа около 20:30 на пр. Льва Ландау, 58.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Opel патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: