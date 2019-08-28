28.08.2019 17:34

Освободившегося из тюрьмы россиянина принудительно вернули на родину

Правоохранители принудительно выдворили за пределы Украины неоднократно судимого гражданина соседнего государства.



// Нацполиция

38-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.



Разоблачили мужчину работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины 27 августа.



В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через териториюУкраины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Генконсульством Российской Федерации было подтверждено его гражданство, и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения.

Правоохранители сопроводили мужчину к пограничному пункту пропуска «Гоптовка», и он покинул территорию нашего государства.



Гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.