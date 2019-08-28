28.08.2019 16:53

Нападение на съемочную группу: открыто уголовное дело (ФОТО)

По факту нападения на журналистов полиция открыто уголовное производство.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по предварительной информации один человек получил телесные повреждения.

Работниками полиции задержано 30 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции.

Сообщение поступило в полицию сегодня, 28 августа, около 12:55.

На место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.

Конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета.

Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Тяжесть которых будет установлена по результатам медосмотра.

Сейчас ситуация находится под контролем. Работниками полиции принимаются меры для недопущения нарушений правопорядка.

После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ст. 345 экз. (Угроза или насилие журналисту) и ст. 347 УК (умышленное уничтожено или повреждение имущества).