29.08.2019 08:22

Нападение на съемочную группу: полицейским устроят служебную проверку (ФОТО)

На Харьковщине по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов открыто уголовное производство.



// Нацполиция

Напомним, днем 28 августа между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник конфликт во время съемок видеосюжета. Охранники силой препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Их тяжесть будет установлена ​​по результатам медосмотра.

На место происшествия выезжали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.

Работниками полиции задержан 49 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции.



После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожено или повреждения имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



По факту возможного ненадлежащего отношения к выполнению служебных обязанностей работниками полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка. Ее результаты будут доведены до общественности.