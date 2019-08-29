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29.08.2019  08:22   

Нападение на съемочную группу: полицейским устроят служебную проверку (ФОТО)

На Харьковщине по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов открыто уголовное производство.


// Нацполиция

Напомним, днем 28 августа между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник конфликт во время съемок видеосюжета. Охранники силой препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Их тяжесть будет установлена ​​по результатам медосмотра.

На место происшествия выезжали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.

Работниками полиции задержан 49 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции.

После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожено или повреждения имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По факту возможного ненадлежащего отношения к выполнению служебных обязанностей работниками полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка. Ее результаты будут доведены до общественности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нападение, журналисты, харьков
 
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