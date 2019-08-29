Нападение на съемочную группу: полицейским устроят служебную проверку (ФОТО)

На Харьковщине по факту нападения на съемочную группу одного из телеканалов открыто уголовное производство.
Напомним, днем 28 августа между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник конфликт во время съемок видеосюжета. Охранники силой препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Их тяжесть будет установлена по результатам медосмотра.
На место происшествия выезжали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа.
Работниками полиции задержан 49 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции.
После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожено или повреждения имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По факту возможного ненадлежащего отношения к выполнению служебных обязанностей работниками полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка. Ее результаты будут доведены до общественности.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
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