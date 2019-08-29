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29.08.2019  09:01   

Женщину ограбили в туалете автостанции

Преступления произошло в поселке Шевченково Харьковской области.


// Нацполиция

Около трех часов дня 27 августа в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Шевченково. В помещении туалетной комнаты, расположенной на территории автостанции, неизвестный под угрозой применения физического насилия, отобрал у нее деньги в сумме 1300 грн.

Через несколько часов работники группы реагирования патрульной полиции и оперативники Шевченковского отделения полиции уличили в грабеже 42-летнего безработного жителя города Краматорска Донецкой области. Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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