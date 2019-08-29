Женщину ограбили в туалете автостанции

Преступления произошло в поселке Шевченково Харьковской области.
Около трех часов дня 27 августа в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Шевченково. В помещении туалетной комнаты, расположенной на территории автостанции, неизвестный под угрозой применения физического насилия, отобрал у нее деньги в сумме 1300 грн.
Через несколько часов работники группы реагирования патрульной полиции и оперативники Шевченковского отделения полиции уличили в грабеже 42-летнего безработного жителя города Краматорска Донецкой области. Вещественные доказательства изъяты.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: