29.08.2019 09:01

Женщину ограбили в туалете автостанции

Преступления произошло в поселке Шевченково Харьковской области.



// Нацполиция

Около трех часов дня 27 августа в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Шевченково. В помещении туалетной комнаты, расположенной на территории автостанции, неизвестный под угрозой применения физического насилия, отобрал у нее деньги в сумме 1300 грн.

Через несколько часов работники группы реагирования патрульной полиции и оперативники Шевченковского отделения полиции уличили в грабеже 42-летнего безработного жителя города Краматорска Донецкой области. Вещественные доказательства изъяты.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.