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29.08.2019  09:21   

По улице гуляла нервная гражданка с закладками

Полсотни свертков с веществом похожим на наркотическое обнаружили у гражданки полицейские.


// Патрульная полиция

Днем 28 августа во время патрулирования стражи правопорядка обратили внимание на неизвестную. Женщина заметно нервничала.

В результате проверки патрульные обнаружили у прохожей 50 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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