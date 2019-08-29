29.08.2019 09:21

По улице гуляла нервная гражданка с закладками

Полсотни свертков с веществом похожим на наркотическое обнаружили у гражданки полицейские.



// Патрульная полиция

Днем 28 августа во время патрулирования стражи правопорядка обратили внимание на неизвестную. Женщина заметно нервничала.



В результате проверки патрульные обнаружили у прохожей 50 свертков с веществом, похожим на наркотическое.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу.