По улице гуляла нервная гражданка с закладками

Полсотни свертков с веществом похожим на наркотическое обнаружили у гражданки полицейские.
Днем 28 августа во время патрулирования стражи правопорядка обратили внимание на неизвестную. Женщина заметно нервничала.
В результате проверки патрульные обнаружили у прохожей 50 свертков с веществом, похожим на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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