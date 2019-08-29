29.08.2019 09:45

Рыбак с экранами нанес больше 12 тысяч убытков (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище разоблачили очередного нарушителя.



//khr.darg.gov.ua

27 августа около 11:00 на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Загрызово Боровского района Харьковский рыбоохранный патруль задержал нарушителя, ловившего рыбу тремя «экранами». В «экранах» находилась такая рыба: плоскирка - 98 экз., плотва - 53 экз., уклия - 23 экз., лещ - 22 экз. и окунь - 19 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, – 12 291 грн.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.