Лесной пожар подбирался к железнодорожной платформе (ФОТО)

За последние сутки, 28 августа, пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 48 раз привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.
Суммарная площадь горения составила более 10 га. Как всегда все подобные пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, специально выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.
Самый большой по площади пожар произошел около 14:00 на открытой территории возле железнодорожной платформы Чепелено в Золочевском районе. Там горела хвойная подстилка в лесном массиве и сухая трава на открытом пространстве. На момент прибытия спасателей площадь горения составила примерно 4,5 га. В тушении данного пожара принимал участие дежурное подразделение 52-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, а также представители местной власти и неравнодушные жители. Совместными усилиями им удалось отвести угрозу селу Чепелено, что находилось на расстоянии 2 км от места пожара. За час 45 минут огонь был укрощен.
Также огонь от горящего сухостоя повредил заброшенный дом в селе Богомоловка Лозовского района. Бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС помешали полном уничтожению.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
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