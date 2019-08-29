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29.08.2019  10:23   

Лесной пожар подбирался к железнодорожной платформе (ФОТО)

За последние сутки, 28 августа, пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 48 раз привлекались для тушения сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.


// ГСЧС

Суммарная площадь горения составила более 10 га. Как всегда все подобные пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, специально выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем.

Самый большой по площади пожар произошел около 14:00 на открытой территории возле железнодорожной платформы Чепелено в Золочевском районе. Там горела хвойная подстилка в лесном массиве и сухая трава на открытом пространстве. На момент прибытия спасателей площадь горения составила примерно 4,5 га. В тушении данного пожара принимал участие дежурное подразделение 52-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, а также представители местной власти и неравнодушные жители. Совместными усилиями им удалось отвести угрозу селу Чепелено, что находилось на расстоянии 2 км от места пожара. За час 45 минут огонь был укрощен.

Также огонь от горящего сухостоя повредил заброшенный дом в селе Богомоловка Лозовского района. Бойцы 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС помешали полном уничтожению.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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