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29.08.2019  10:39   

Задержаны нападавшие на съемочную группу телеканала

Правоохранители опросили около пятидесяти участников события. Одному из них объявлено о подозрении, еще двое - задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Действия правонарушителей квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.


// Нацполиция

Напомним, днем 28 августа между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник конфликт во время съемок видеосюжета. Охранники силой препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Работа сотрудников нескольких правоохранительных ведомств по выяснению всех обстоятельств происшествия в Золочевском районе на Харьковщине продолжалась круглосуточно. В результате в настоящее время одному из наиболее активных участников нападения на представителей СМИ объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Еще двое участников конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступлений. Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч.3 ст.171 и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что именно эти люди совершали в отношении журналистов противоправные действия. В частности, как выяснили следователи, охранники лесоперерабатывающего предприятия, применяя силу, препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. В результате происшествия представитель СМИ получил ушиб спины, почки, а также синяки на лобной части головы и лице.

Во время досудебного расследования членов съемочной группы телеканала были признаны потерпевшими в уголовном производстве. Следователи подробно допросили их для установления полной картины происшествия. Пострадавшего журналиста направлены на медицинское обследование.

Всего следователи, прокуроры и работники оперативных подразделений допросили в качестве свидетелей 48 человек.

Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления об отобрании образцов следов пальцев рук в 19 свидетелей и 3 пострадавших. Образцы необходимые для проведения экспертиз.

Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование осуществляется по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Харьковская полиция делает все возможное для полного и объективного расследования обстоятельств нападения на представителей СМИ и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нападение, журналисты, харьков
 
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