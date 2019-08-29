29.08.2019 11:00

Один держал за руки, второй вытаскивал телефон: под Харьковом двое мужчин ограбили односельчанина

Завладеть чужим имуществом решили 27 и 41-летние жители поселка Высокий.



// Нацполиция

В дежурную часть Харьковского отдела полиции позвонил 59-летний местный житель, который сообщил, что возле железнодорожной остановки в поселке Высокий двое мужчин отобрали у него мобильный телефон.



В результате оперативного реагирования участковые офицеры полиции задержали сначала одного злоумышленника, а через полчаса второго. Ими оказались безработные жители поселка Высокий.



Следствием установлено, что потерпевший в тот день вместе с мужчинами разрывал спиртные напитки. По дороге домой его компаньоны, находясь под воздействием алкоголя, решили отобрать у мужчины телефон. Один из нападавших государств мужа за руки, а другой из кармана брюк вытащил телефон.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.