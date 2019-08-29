Один держал за руки, второй вытаскивал телефон: под Харьковом двое мужчин ограбили односельчанина

Завладеть чужим имуществом решили 27 и 41-летние жители поселка Высокий.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции позвонил 59-летний местный житель, который сообщил, что возле железнодорожной остановки в поселке Высокий двое мужчин отобрали у него мобильный телефон.
В результате оперативного реагирования участковые офицеры полиции задержали сначала одного злоумышленника, а через полчаса второго. Ими оказались безработные жители поселка Высокий.
Следствием установлено, что потерпевший в тот день вместе с мужчинами разрывал спиртные напитки. По дороге домой его компаньоны, находясь под воздействием алкоголя, решили отобрать у мужчины телефон. Один из нападавших государств мужа за руки, а другой из кармана брюк вытащил телефон.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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