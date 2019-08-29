Пьяный пациент угрожал врачу катаной

Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа «катана» и, сделав им несколько замахов, приставил к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки.
Сообщение о происшествии в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района поступило в полицию 27 августа.
В ходе проведения мероприятий полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя.
Как было установлено, в тот день около 14:00 мужчина прибыл в больницу чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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