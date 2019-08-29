29.08.2019 11:37

Пьяный пациент угрожал врачу катаной

Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа «катана» и, сделав им несколько замахов, приставил к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района поступило в полицию 27 августа.



В ходе проведения мероприятий полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя.



Как было установлено, в тот день около 14:00 мужчина прибыл в больницу чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.