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29.08.2019  11:37   

Пьяный пациент угрожал врачу катаной

Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа «катана» и, сделав им несколько замахов, приставил к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые его поступки.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района поступило в полицию 27 августа.

В ходе проведения мероприятий полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя.

Как было установлено, в тот день около 14:00 мужчина прибыл в больницу чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  хулиганство, харьков
 
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