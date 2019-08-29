Главная Новости Криминал и происшествия Лобовое ДТП на Широнинцев: оба водителя уехали на скорой (ФОТО)
29.08.2019  11:21   

Лобовое ДТП на Широнинцев: оба водителя уехали на скорой (ФОТО)

Столкновение произошло 28 августа около 22:30 на перекрестке ул. Бучмы и ул. Гвардейцев Широнинцев.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Daewoo иVolkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Daewoo и водитель автомобиля Volkswagen. Бригады скорой госпитализировали их в больницу.

ДТП оформляла следственно-опeративная группа. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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