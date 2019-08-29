Лобовое ДТП на Широнинцев: оба водителя уехали на скорой (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 29 августа День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 августа Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.