Лобовое ДТП на Широнинцев: оба водителя уехали на скорой (ФОТО)

Столкновение произошло 28 августа около 22:30 на перекрестке ул. Бучмы и ул. Гвардейцев Широнинцев.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Daewoo иVolkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Daewoo и водитель автомобиля Volkswagen. Бригады скорой госпитализировали их в больницу.
ДТП оформляла следственно-опeративная группа. Обстоятельства происшествия установит следствие.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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