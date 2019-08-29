29.08.2019 14:49

Пьяный рецидивист устроил кровавую расправу над соседом: приговор вынесен

После того, как товарищ упал, злоумышленник не остановился, поднял тело мужчины и добил умирающего ударом ножа.



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Прокуратура области добилась в апелляции более сурового наказания для 59-летнего харьковчанина за умышленное убийство и ряд краж с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По решению Харьковского апелляционного суда злоумышленник приговорен к 14 годам за решеткой.

Как рассказал и.о. начальника управления прокуратуры области Евгений Шевченко, Коминтерновский районный суд. Харькова назначил наказание неоднократно судимому, в том числе за умышленное убийство, в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуратура не согласилась с назначенным минимальным наказанием, которое предусмотрено действующим законодательством, и обратилась в суд с апелляционной жалобой.

Поскольку злоумышленник не раскаялся и уже имел судимость за совершение подобного преступления, прокурор настаивал на более суровом наказании.

Напомним, что в июне 2017 преступник с приятелем, с которым они вместе снимали квартиру, выпивали.

Между ними возникла бытовая ссора, которая переросла в драку.

Злоумышленник, чтобы доказать свою правоту, схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в живот.

После того, как товарищ упал, злоумышленник не остановился.

Он поднял тело мужчины и еще раз ударил его ножом. От полученных ранений 46-летний товарищ умер.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленник почти полгода предпринимал кражи телефонного кабеля на территории Слободского района города.

В суде доказано 20 эпизодов преступлений.