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29.08.2019  15:47   

Избит и повешен? Под Харьковом найден труп задушенного мужчины

Тело фермера было обнаружено в посадке недалеко от открытого автомобиля.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковском районе в посадке рядом с поселком Васищево нашли задушенного мужчину 1976 года рождения.
 
По предварительной информации, на шее погибшего была веревка.
 
При осмотре тела судмедэксперты выявили следы насильственной смерти: странгуляционную борозду, ссадины на голове, а также разбитый нос.
 
Неподалеку от места обнаружения трупа также нашли открытый автомобиль Audi 100.
 
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
По нашим данным, мужчина был зарегистрирован как ФЛП и занимался фермерством.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  труп, смерть, харьков, убийство
 
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