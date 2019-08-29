29.08.2019 15:47

Избит и повешен? Под Харьковом найден труп задушенного мужчины

Тело фермера было обнаружено в посадке недалеко от открытого автомобиля.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковском районе в посадке рядом с поселком Васищево нашли задушенного мужчину 1976 года рождения.

По предварительной информации, на шее погибшего была веревка.

При осмотре тела судмедэксперты выявили следы насильственной смерти: странгуляционную борозду, ссадины на голове, а также разбитый нос.

Неподалеку от места обнаружения трупа также нашли открытый автомобиль Audi 100.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") и сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

По нашим данным, мужчина был зарегистрирован как ФЛП и занимался фермерством.