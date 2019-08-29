ДТП на Гвардейцев-Широнинцев: пострадавших отпустили из больницы (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 29 августа День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 августа Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.