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29.08.2019  16:41   

ДТП на Гвардейцев-Широнинцев: пострадавших отпустили из больницы (ФОТО)

В результате столкновения автомобилей пострадали оба водителя.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции ДТП произошло 28 августа около 22:30 на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Бучмы.
 
В результате столкновения транспортных средств пострадали 30-летние водители Daewoo и Volkswagen.
 
После осмотра врачами в медицинском учреждении Харькова мужчины были отпущены.
 
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.
 
Все обстоятельства ДТП выясняются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, пострадавшие
 
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