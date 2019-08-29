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29.08.2019  17:16   

Убийство на Лысой горе: заведено дело на полицейских

В ходе расследования дела об Убийство Яны Криворучко прокуратура подозревает подозревают в получении взятки сотрудников полиции.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в деле о жестоком убийстве 26-летней Яны Криворучко на Лысой Горе 
Харьковская прокуратура открыла уголовное производство против сотрудников Холодногорского отдела полиции.
 
Их подозревают в получении взятки (статья 368 УК Украины).
 
Сейчас дело передано в Государственное бюро расследований.
 
Напомним, тело женщины было найдено в яру за улицей Рельефной 9 июля.
 
В совершении преступления силовики подозревают 16-летнего Дениса Редина, который был знаком с погибшей.
 
К слову, задержали парня лишь 15 августа.
 
По мнению мамы Яны Жанны Шевченко, все это время сотрудники Холодногорского отдела полиции пытались замять дело и "повесить" убийство на некоего бездомного. 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
 
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