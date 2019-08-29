29.08.2019 17:05

Нападение на съемочную группу: подозрение объявлено троим

Дергачевская местная прокуратура подозревает в нападении на журналистов и препятствовании их профессиональной деятельности трех человек.



// Нацполиция

Одному из фигурантов (1987 г.р.) объявлено подозрение по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 171 УК Украины).



Еще двум мужчинам (1986, 1961 г.р.) инкриминируется кроме препятствования журналистской деятельности также насилие в отношении журналиста (ч. 2 ст. 345-2 УК Украины). Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.



Напомним, 28 августа съемочная группа одного из центральных телеканалов страны (в составе журналиста и двух операторов) в рамках подготовки информационного материала проводила съемки вблизи лесоперерабатывающего предприятия в Золочевском районе области.



По данным следствия, работе медийщиков препятствовали несколько местных жителей. В частности, мужчины мешали осуществлению видеозаписи, закрывая объективы камер и толкая девушку-оператора. Кроме того, с целью препятствования работе журналистов, подозреваемые выпустили воздух из колес автомобиля, на котором прибыла съемочная группа, и раскачивали машину.



26-летний журналист телеканала пытался снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Увидев это, мужчины догнали его, повалили на землю и выбили из рук гаджет. Нападавшие нанесли потерпевшему телесных повреждений. По заключению медиков, у журналиста ушиб внутренних органов и синяки.



В настоящее время прокуратурой и полицией готовятся ходатайства об избрании меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.