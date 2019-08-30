30.08.2019 08:48

Растратчица госимущества пришла пешком из России

В «Гоптовке» пограничники задержали украинку, которую разыскивали за присвоение имущества.



// Госпогранслужба

47-летняя украинка направлялась пешком из России в Украину через пункт пропуска «Гоптовка».

Во время проверки документов пограничники Харьковского отряда установили, что женщина находится в розыске.



Она подозревается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.191 «Присвоение растрата имущества или завладение им путем с злоупотреблением служебным положением» и ст.366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.



Для принятия дальнейшего правового решения гражданку передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.