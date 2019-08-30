30.08.2019 08:56

Хозяйка палила мусор – сожгла дом, сарай и сеновал (ФОТО)

В Валковском районе неосторожность при обращении с огнем уничтожила жилой дом и хозяйственные постройки.



// ГСЧС

Днем 28 августа поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Черемушная Валковского района. Из сообщения стало известно, что горит большой сеновал, с которого огонь перекинулся на наружную застройку и дом.



К месту происшествия немедленно отправилось районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. За несколько минут спасатели на пожарной автоцистерне прибыли на пожар. На тот момент было видно, что сеновал площадью 60 кв.м. сгорел почти полностью. В сеновале находилось около 5 т сухого сена, поэтому интенсивность горения была очень высокой. Рядом горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. и жилой дом на площади 70 кв.м.



На месте происшествия работали 10 бойцов ГСЧС и 2 единицы пожарной техники. За час спасателям удалось локализовать огонь, еще через три – окончательно ликвидированы все очаги горения. Пострадавших нет.



По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. Хозяйка пыталось сжечь мусор рядом с сеновалом, который в конечном итоге и занялся.