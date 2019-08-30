30.08.2019 09:12

ВИДЕО момента обрушения моста под Харьковом появилось в сети

Путепровод на окружной обвалился после проезда грузовика.



// Нацполиция

Это подтверждает видеозапись с автомобильного регистратора, размещенная в одном из харьковскиз пабликов.



На записи можно увидеть, что по мосту проезжает грузовик.



Во время проезда по мосту машина не тормозила – просто на какой-то участке она несколько раз «подпрыгнула», и сразу после ее проезда мост обвалится.



Напомним, обвал моста произошел в воскресенье, 25 августа. Пострадавших нет. На путепроводе образовался провал размером 12х9 метров. Специалисты Харьковского национального автомобильно-дорожного университета рассказали, что год назад признали этот мост аварийным.



