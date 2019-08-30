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30.08.2019  09:12   

ВИДЕО момента обрушения моста под Харьковом появилось в сети

Путепровод на окружной обвалился после проезда грузовика.


// Нацполиция

Это подтверждает видеозапись с автомобильного регистратора, размещенная в одном из харьковскиз пабликов.

На записи можно увидеть, что по мосту проезжает грузовик.

Во время проезда по мосту машина не тормозила – просто на какой-то участке она несколько раз «подпрыгнула», и сразу после ее проезда мост обвалится.

Напомним, обвал моста произошел в воскресенье, 25 августа. Пострадавших нет. На путепроводе образовался провал размером 12х9 метров. Специалисты Харьковского национального автомобильно-дорожного университета рассказали, что год назад признали этот мост аварийным.

Тэги:  мост, обвалился мост, харьков
 
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