ВИДЕО момента обрушения моста под Харьковом появилось в сети

Путепровод на окружной обвалился после проезда грузовика.
Это подтверждает видеозапись с автомобильного регистратора, размещенная в одном из харьковскиз пабликов.
На записи можно увидеть, что по мосту проезжает грузовик.
Во время проезда по мосту машина не тормозила – просто на какой-то участке она несколько раз «подпрыгнула», и сразу после ее проезда мост обвалится.
Напомним, обвал моста произошел в воскресенье, 25 августа. Пострадавших нет. На путепроводе образовался провал размером 12х9 метров. Специалисты Харьковского национального автомобильно-дорожного университета рассказали, что год назад признали этот мост аварийным.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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