30.08.2019 09:47

Россиянин на автомобиле прорывался в Украину через Гоптовку

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники помешали незаконному пересечению границы гражданином России.



// Госпогранслужба

26-летний россиянин следовал в Украину на автомобиле «Форд». Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине. В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Только человек услышал, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска.



Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.



Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину. Его дальнейшую судьбу решит суд.