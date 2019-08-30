Бабушке вернули домой пропавшего 15-летнего внука

Подростка отыскали полицейские Богодуховщины.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию от бабушки-опекуна 28 августа.
Парень 26 августа ушел в гости к знакомым и не вернулся. Женщина обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не было. Заявительница также отметила, что внук ранее неоднократно уходил из дома.
На поиски несовершеннолетнего был задействован весь личный состав Богодуховского отдела полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками сектора криминальной полиции было установлено местонахождение пропавшего парня. Он бродил по улицам города Богодухов. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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