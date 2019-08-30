Главная Новости Криминал и происшествия Бабушке вернули домой пропавшего 15-летнего внука
30.08.2019  10:39   

Бабушке вернули домой пропавшего 15-летнего внука

Подростка отыскали полицейские Богодуховщины.


// Нацполиция

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию от бабушки-опекуна 28 августа.

Парень 26 августа ушел в гости к знакомым и не вернулся. Женщина обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не было. Заявительница также отметила, что внук ранее неоднократно уходил из дома.

На поиски несовершеннолетнего был задействован весь личный состав Богодуховского отдела полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками сектора криминальной полиции было установлено местонахождение пропавшего парня. Он бродил по улицам города Богодухов. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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