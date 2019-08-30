30.08.2019 10:19

Ночью по Харькову горели две машины в гаражах (ФОТО)

Пожары зарегистрированы в Основянском и Холодногорском районах города.



// Нацполиция

Возгорание гаража по улице Полтавский шлях произошло 30 августа в 00:26.

Автомобиль «Honda Civic», который находился внутри, полностью уничтожен огнем.

Предварительно установлено, что неизвестный отжал ворота и бросил внутрь бутылку с неустановленным веществом. Вещественные доказательства изъяты.

А в 2:27 в полицию поступило сообщение о пожаре в гаражном помещении, расположенном на придомовой территории по улице Колесниченковской.

38-летний мужчина, спасая свое имущество, успел выкатить автомобиль из гаража. Однако, получил ожоги тела и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, ее причиной стало короткое замыкание электропроводки здания.



События зарегистрированы в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.