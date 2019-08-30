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30.08.2019  10:19   

Ночью по Харькову горели две машины в гаражах (ФОТО)

Пожары зарегистрированы в Основянском и Холодногорском районах города.


// Нацполиция

Возгорание гаража по улице Полтавский шлях произошло 30 августа в 00:26.

Автомобиль «Honda Civic», который находился внутри, полностью уничтожен огнем.

Предварительно установлено, что неизвестный отжал ворота и бросил внутрь бутылку с неустановленным веществом. Вещественные доказательства изъяты.

А в 2:27 в полицию поступило сообщение о пожаре в гаражном помещении, расположенном на придомовой территории по улице Колесниченковской.

38-летний мужчина, спасая свое имущество, успел выкатить автомобиль из гаража. Однако, получил ожоги тела и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Пожар ликвидирован.

По предварительным данным, ее причиной стало короткое замыкание электропроводки здания.

События зарегистрированы в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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