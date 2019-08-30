Ночью по Харькову горели две машины в гаражах (ФОТО)

Пожары зарегистрированы в Основянском и Холодногорском районах города.
Возгорание гаража по улице Полтавский шлях произошло 30 августа в 00:26.
Автомобиль «Honda Civic», который находился внутри, полностью уничтожен огнем.
Предварительно установлено, что неизвестный отжал ворота и бросил внутрь бутылку с неустановленным веществом. Вещественные доказательства изъяты.
А в 2:27 в полицию поступило сообщение о пожаре в гаражном помещении, расположенном на придомовой территории по улице Колесниченковской.
38-летний мужчина, спасая свое имущество, успел выкатить автомобиль из гаража. Однако, получил ожоги тела и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Пожар ликвидирован.
По предварительным данным, ее причиной стало короткое замыкание электропроводки здания.
События зарегистрированы в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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