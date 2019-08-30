Женщина погибла от дыма в летней кухне

Погибшую обнаружили бойцы балаклейской пожарной команды во время тушения пожара в летней кухне.
Около полудня 29 августа спасателей вызвали на тушение пожара в поселке Андреевка Балаклейского района.
На территории частного домовладения горела летняя кухня. Огонь охватил деревянный пол в одной из комнат кухни на площади 4 кв.м.
В процессе ликвидации огня в соседней комнате спасатели обнаружили тело хозяйки домовладения, 1957 года рождения.
Пожарные оперативно локализовали пожар в 12:17, не дав распространиться огню на всю площадь сооружения. Окончательно огонь был ликвидирован в 12:45.
Причина возникновения возгорания выясняется.
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Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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