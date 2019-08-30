30.08.2019 10:56

Женщина погибла от дыма в летней кухне

Погибшую обнаружили бойцы балаклейской пожарной команды во время тушения пожара в летней кухне.



// ГСЧС

Около полудня 29 августа спасателей вызвали на тушение пожара в поселке Андреевка Балаклейского района.

На территории частного домовладения горела летняя кухня. Огонь охватил деревянный пол в одной из комнат кухни на площади 4 кв.м.

В процессе ликвидации огня в соседней комнате спасатели обнаружили тело хозяйки домовладения, 1957 года рождения.



Пожарные оперативно локализовали пожар в 12:17, не дав распространиться огню на всю площадь сооружения. Окончательно огонь был ликвидирован в 12:45.



Причина возникновения возгорания выясняется.