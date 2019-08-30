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30.08.2019  10:56   

Женщина погибла от дыма в летней кухне

Погибшую обнаружили бойцы балаклейской пожарной команды во время тушения пожара в летней кухне.


// ГСЧС

Около полудня 29 августа спасателей вызвали на тушение пожара в поселке Андреевка Балаклейского района.

На территории частного домовладения горела летняя кухня. Огонь охватил деревянный пол в одной из комнат кухни на площади 4 кв.м.

В процессе ликвидации огня в соседней комнате спасатели обнаружили тело хозяйки домовладения, 1957 года рождения.

Пожарные оперативно локализовали пожар в 12:17, не дав распространиться огню на всю площадь сооружения. Окончательно огонь был ликвидирован в 12:45.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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