30.08.2019 10:49
Мошенник четыре месяца наживался на автомобилистах
Перед судом предстанет мужчина который нелегально устроил парковку на землях организации для людей с инвалидностью.
//censor.net.ua
Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 31-летнего харьковчанина по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о 1,5 га земли возле одной из крупных торговых площадок.
Указанный участок в 2008 году получила в собственность организация по социально-трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов.
Долгое время новый собственник не использовал выделенные земли.
Вместе с тем участок оградили забором, оставив один въезд.
Такой ситуацией воспользовался ловкий харьковчанин, который самовольно занял огражденный участок и устроил на нем парковку.
Мужчина установил на въезде пропускной пункт, где с автомобилистов брали средства - 10 грн. в сутки.
Пользовались услугами правонарушителя преимущественно посетители рынка, расположенного неподалеку.
По данным следствия, незаконная парковка действовала по меньшей мере 4 месяца.
Как следствие законному владельцу был нанесен более 160 тыс. грн. убытков.
Сейчас противоправная деятельность прекращена.