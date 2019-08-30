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30.08.2019  10:49   

Мошенник четыре месяца наживался на автомобилистах

Перед судом предстанет мужчина который нелегально устроил парковку на землях организации для людей с инвалидностью.


//censor.net.ua
Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 31-летнего харьковчанина по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о 1,5 га земли возле одной из крупных торговых площадок.
 
Указанный участок в 2008 году получила в собственность организация по социально-трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов.
 
Долгое время новый собственник не использовал выделенные земли.
 
Вместе с тем участок оградили забором, оставив один въезд.
 
Такой ситуацией воспользовался ловкий харьковчанин, который самовольно занял огражденный участок и устроил на нем парковку.
 
Мужчина установил на въезде пропускной пункт, где с автомобилистов брали средства - 10 грн. в сутки.
 
Пользовались услугами правонарушителя преимущественно посетители рынка, расположенного неподалеку.
 
По данным следствия, незаконная парковка действовала по меньшей мере 4 месяца.
 
Как следствие законному владельцу был нанесен более 160 тыс. грн. убытков.
 
Сейчас противоправная деятельность прекращена.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  незаконная парковка, харьков
 
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