30.08.2019 10:49

Мошенник четыре месяца наживался на автомобилистах

Перед судом предстанет мужчина который нелегально устроил парковку на землях организации для людей с инвалидностью.



//censor.net.ua

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 31-летнего харьковчанина по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет о 1,5 га земли возле одной из крупных торговых площадок.

Указанный участок в 2008 году получила в собственность организация по социально-трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов.

Долгое время новый собственник не использовал выделенные земли.

Вместе с тем участок оградили забором, оставив один въезд.

Такой ситуацией воспользовался ловкий харьковчанин, который самовольно занял огражденный участок и устроил на нем парковку.

Мужчина установил на въезде пропускной пункт, где с автомобилистов брали средства - 10 грн. в сутки.

Пользовались услугами правонарушителя преимущественно посетители рынка, расположенного неподалеку.

По данным следствия, незаконная парковка действовала по меньшей мере 4 месяца.

Как следствие законному владельцу был нанесен более 160 тыс. грн. убытков.

Сейчас противоправная деятельность прекращена.