30.08.2019 12:51

Хулиганы ограбили мужчину на АЗС: приговор вынесен

Разбойники подстерегли харьковчанина, защитившего сотрудницу заправки.



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Люботинский городской суд Харьковской области вынес приговор мужчине, избившему и ограбившему посетителя АЗС.

Согласно данным следствия 23 июня 2018 года на АЗС, расположенной на Полтавском Шляхе, возник конфликт между сотрудницей и двумя посетителями.

Присуствовавший при этом мужчина вступился за женщину, сделав незнакомцам замечание.

Один из дебоширов начал размахивать бутылкой, после чего потерпевший достал пистолет Форт-12Р и сделал несколько выстрелов.

Ретировавшиеся, хулиганы, дождавшись когда 36-летний мужчина выйдет из помещения, напали на него.

Подсудимый повалил оппонента на землю, отобрал пистолет и нанес им несколько ударов по голове. Результат - переломы носа и затылочной кости с ушибом головного мозга.

Кроме того, преступник отобрал у мужчины золотую цепочку и iPhone7+.

В ходе разбирательства уроженец Херсонской области полностью признал свою вину и пошел на сделку с обвинением.

За нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на трехлетний испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.