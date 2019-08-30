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30.08.2019  12:51   

Хулиганы ограбили мужчину на АЗС: приговор вынесен

Разбойники подстерегли харьковчанина, защитившего сотрудницу заправки.


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Люботинский городской суд Харьковской области вынес приговор мужчине, избившему и ограбившему посетителя АЗС.
 
Согласно данным следствия 23 июня 2018 года на АЗС, расположенной на Полтавском Шляхе, возник конфликт между сотрудницей и двумя посетителями.
 
Присуствовавший при этом мужчина вступился за женщину, сделав незнакомцам замечание.
 
Один из дебоширов начал размахивать бутылкой, после чего потерпевший достал пистолет Форт-12Р и сделал несколько выстрелов.
 
Ретировавшиеся, хулиганы, дождавшись когда 36-летний мужчина выйдет из помещения, напали на него.
 
Подсудимый повалил оппонента на землю, отобрал пистолет и нанес им несколько ударов по голове. Результат - переломы носа и затылочной кости с ушибом головного мозга.
 
Кроме того, преступник отобрал у мужчины золотую цепочку и iPhone7+.
 
В ходе разбирательства уроженец Херсонской области полностью признал свою вину и пошел на сделку с обвинением.
 
За нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на трехлетний испытательный срок.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  нападение, ограбление, харьков
 
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