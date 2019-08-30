Как 15 пожарных ночью тушили гараж, рассказали в ГСЧС (ФОТО)

В Основянском районе во время попыток потушить огонь хозяин гаража получил ожоги.
В два часа ночи 30 мая пожарных вызвали на тушение гаража на территории частного домовладения по ул. Колесниченковской, 4.
Пожар в гараже заметил 38-летний хозяин дома. Его автомобиль стоял во дворе. Мужчина сразу бросился тушить огонь, но в результате получил ожоги туловища, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.
На тушение выезжали три подразделения пожарно-спасательной службы ГСЧС в составе 15 пожарных. На момент их прибытия гараж был полностью охвачен огнем на площади 70 кв.м. Огонь также угрожал соседскому жилому дому. В гараже также хранились кислородные и газовые баллоны, существовала угроза их взрыва.
Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации пожара. Благодаря их оперативному реагированию соседское жилье не пострадало, взрыва не произошло.
В течение получаса пожар был локализован, а к четырем утра полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
Напомним, этой ночью произошло два пожара с гаражах.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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