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30.08.2019  13:52   

Как 15 пожарных ночью тушили гараж, рассказали в ГСЧС (ФОТО)

В Основянском районе во время попыток потушить огонь хозяин гаража получил ожоги.


// ГСЧС

В два часа ночи 30 мая пожарных вызвали на тушение гаража на территории частного домовладения по ул. Колесниченковской, 4.

Пожар в гараже заметил 38-летний хозяин дома. Его автомобиль стоял во дворе. Мужчина сразу бросился тушить огонь, но в результате получил ожоги туловища, верхних и нижних конечностей и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

На тушение выезжали три подразделения пожарно-спасательной службы ГСЧС в составе 15 пожарных. На момент их прибытия гараж был полностью охвачен огнем на площади 70 кв.м. Огонь также угрожал соседскому жилому дому. В гараже также хранились кислородные и газовые баллоны, существовала угроза их взрыва.

Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации пожара. Благодаря их оперативному реагированию соседское жилье не пострадало, взрыва не произошло.

В течение получаса пожар был локализован, а к четырем утра полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, этой ночью произошло два пожара с гаражах.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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