Площадь пожаров в экосистемах Харьковщины увеличилась на десяток гектаров (ФОТО)

Занесение открытого источника огня и специально выжигание сухостоя за предыдущие сутки привели к 71 пожару сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.
Сухая растительность уничтожена на площади более 11 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Кроме того, огнем от этих пожаров нанесенный ущерб частным строениям.
Так, в пгт. Первомайский повреждена огнем крыша жилого дома и сарай на площади 49 кв.м. Уничтожен заброшенный дом в селе Хорошево Харьковского района, по одной хозяйственной постройке сгорело в селах Петропавловка Купянского и Терновая Чугуевского районов, сеновал в селе Березово Шевченковского района.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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