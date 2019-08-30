Главная Новости Криминал и происшествия Площадь пожаров в экосистемах Харьковщины увеличилась на десяток гектаров (ФОТО)
30.08.2019  14:28   

Площадь пожаров в экосистемах Харьковщины увеличилась на десяток гектаров (ФОТО)

Занесение открытого источника огня и специально выжигание сухостоя за предыдущие сутки привели к 71 пожару сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.


// ГСЧС

Сухая растительность уничтожена на площади более 11 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, огнем от этих пожаров нанесенный ущерб частным строениям.

Так, в пгт. Первомайский повреждена огнем крыша жилого дома и сарай на площади 49 кв.м. Уничтожен заброшенный дом в селе Хорошево Харьковского района, по одной хозяйственной постройке сгорело в селах Петропавловка Купянского и Терновая Чугуевского районов, сеновал в селе Березово Шевченковского района.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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