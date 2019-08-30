30.08.2019 15:31

Должник пытался добежать до России

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу.



// Госпогранслужба

Во время проверки документов пограничники установили, что 43-летний украинец, направлявшийся пешком из Украины в Россию, временно ограничен в праве выезда из Украины в связи с имеющимися долговыми обязательствами.



В соответствии с требованиями действующего законодательства, правоохранители приняли решение об отказе ему в выезде из Украины.

Осознав это, гражданин совершил попытку побега на территорию РФ, однако был сразу задержан пограничным нарядом.



За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.