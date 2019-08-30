Под Харьковом - смертельное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Социальные сети сообщают о трагедии при въезде в Безлюдовку.
Как сообщают социальные сети, при въезде в Безлюдовку произошло страшное ДТП.
Согласно информации очевидцев, погиб человек.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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давл.:
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