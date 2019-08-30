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30.08.2019  15:13   

Под Харьковом - смертельное ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Социальные сети сообщают о трагедии при въезде в Безлюдовку.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, при  въезде в Безлюдовку произошло страшное ДТП.

Согласно информации очевидцев, погиб человек.

 

Тэги:  смерть, дтп, харьков, авария
 
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