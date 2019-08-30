Прикопанную бутылку со ртутью нашел в своем дворе житель Харьковщины

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывезли вещество для дальнейшей утилизации.
29 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя Изюма.
Во время уборки огорода он обнаружил у хозяйственных помещений закупоренную стеклянную посуду темного цвета, заполненную жидкостью неизвестного происхождения.
По адресу выезжали работники Изюмского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С места происшествия была изъята емкость объемом около полулитра, весом 2,5 килограмма.
В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Проводится проверка.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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