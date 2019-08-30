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30.08.2019  15:04   

Прикопанную бутылку со ртутью нашел в своем дворе житель Харьковщины

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывезли вещество для дальнейшей утилизации.


// Нацполиция

29 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя Изюма.

Во время уборки огорода он обнаружил у хозяйственных помещений закупоренную стеклянную посуду темного цвета, заполненную жидкостью неизвестного происхождения.

По адресу выезжали работники Изюмского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С места происшествия была изъята емкость объемом около полулитра, весом 2,5 килограмма.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ртуть, полиция, харьков
 
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