30.08.2019 15:04

Прикопанную бутылку со ртутью нашел в своем дворе житель Харьковщины

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывезли вещество для дальнейшей утилизации.



// Нацполиция

29 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя Изюма.

Во время уборки огорода он обнаружил у хозяйственных помещений закупоренную стеклянную посуду темного цвета, заполненную жидкостью неизвестного происхождения.



По адресу выезжали работники Изюмского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С места происшествия была изъята емкость объемом около полулитра, весом 2,5 килограмма.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.



Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Проводится проверка.