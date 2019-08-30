ДТП: возле Армейской - авария с перевертышем (ФОТО, ВИДЕО)

Возможно, что водилу лежащей вверх тормашками машины кто-то подрезал.
Как сообщают социальные сети, возле метро Армейская ппроизошло ДТП.
Как говорят очевидцы, все живы."
Высказывается предположение, что здесь не обошлось без подреза.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: