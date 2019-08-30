Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: возле Армейской - авария с перевертышем (ФОТО, ВИДЕО)
30.08.2019  15:43   

ДТП: возле Армейской - авария с перевертышем (ФОТО, ВИДЕО)

Возможно, что водилу лежащей вверх тормашками машины кто-то подрезал.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, возле метро Армейская  ппроизошло ДТП.

Как говорят очевидцы, все живы."

Высказывается предположение, что здесь не обошлось без подреза.

 

Тэги:  дтп, перевернулся, харьков, армейская
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Под Харьковом - смертельное ДТП (ФОТО, ВИДЕО) 29.08 Криминал и происшествия ДТП на Гвардейцев-Широнинцев: пострадавших отпустили из больницы (ФОТО) 29.08 Криминал и происшествия Лобовое ДТП на Широнинцев: оба водителя уехали на скорой (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с сотрудниками завода им. Малышева
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 