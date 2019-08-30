30.08.2019 15:55

В Харьковском СИЗО сиделец "выгуливал траву" в нижнем белье (ФОТО)

30 августа 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», были предупреждены преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.



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В 11 часов 50 минут, при выводе лиц, содержащихся в камере 5-го режимного корпуса учреждения, в прогулочных двориков, сотрудниками учреждения был проведен личный обыск заключенного А., 1993 года рождения, у которого в нижнем белье было обнаружено полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения, по внешним признакам похожей на наркотическое средство «каннабис».

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.