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31.08.2019  11:33   

Пограничник погиб от взрыва, пока грел ужин

Во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.


// Госпогранслужба

Пограничный наряд Харьковского отряда находился с заданием неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

Около семи часов вечера 30 августа во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.

Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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