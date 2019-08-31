Нападавших на съемочную группу посадили под домашний арест

На Харьковщине избрана мера пресечения двум участникам нападения на съемочную группу украинского телеканала
58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему - ночной домашний арест.
Напомним, 28 августа в поселке Березовка между работниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами произошел конфликт во время съемок видео сюжета.
Как выяснили следователи, мужчины с применением силы препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.
Лето прощается с нами теплой, местами солнечной погодой.
Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины.
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