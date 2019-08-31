Главная Новости Криминал и происшествия Нападавших на съемочную группу посадили под домашний арест
31.08.2019  14:39   

Нападавших на съемочную группу посадили под домашний арест

На Харьковщине избрана мера пресечения двум участникам нападения на съемочную группу украинского телеканала


// Нацполиция

58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему - ночной домашний арест.

Напомним, 28 августа в поселке Березовка между работниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами произошел конфликт во время съемок видео сюжета.

Как выяснили следователи, мужчины с применением силы препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник:   ГУ НПё
 Тэги:  нападение, журналисты, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Хулиганы ограбили мужчину на АЗС: приговор вынесен 29.08 Криминал и происшествия Нападение на съемочную группу: подозрение объявлено троим 29.08 Криминал и происшествия Задержаны нападавшие на съемочную группу телеканала (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

"Харьковводоканал" готовит объекты в осенне-зимнему периоду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 