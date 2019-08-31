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31.08.2019  15:42   

Ночью под колесами автомобиля погиб велосипедист (ФОТО)

Авария произошла 30 августа около 21:45 на автодороге «Харьков-Чугуновка» в городе Волчанске.


// Нацполиция

22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на велосипедиста и перевернулся.

От полученных травм 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля и 24-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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