31.08.2019 15:42

Ночью под колесами автомобиля погиб велосипедист (ФОТО)

Авария произошла 30 августа около 21:45 на автодороге «Харьков-Чугуновка» в городе Волчанске.



// Нацполиция

22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на велосипедиста и перевернулся.



От полученных травм 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия.



Водитель автомобиля и 24-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.