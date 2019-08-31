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31.08.2019  14:34   

Заброшенное здание пивзавода сгорело в Харькове (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в недействующем здании предприятия «Новая Бавария».


// ГСЧС

Пожар возник около половины одиннадцатого  утра 31 августа в здании на территории ООО «Нова-Бавария» по Станционному въезду, 1,

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в составе 4-х отделений на автоцистернах и 1-го отделения на автолестнице.

Горело перекрытие и крыша пристройки недействующего одноэтажного  склада тары. Площадь пожара составила 80м.кв.

Существовала угроза распространения пламени на крышу основного состава общей площадью 1500 кв.м.

Дополнительно к месту происшествия были направлены ldf отделения на автоцистернах и 1 отделение спецтехники.

В 11:36 пожар был локализован, а в 13:12 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работало 6 единиц основной техники, 2 единицы спецтехники и 35 человек личного состава ГСЧС.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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