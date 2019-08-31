31.08.2019 14:34

Заброшенное здание пивзавода сгорело в Харькове (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в недействующем здании предприятия «Новая Бавария».



// ГСЧС

Пожар возник около половины одиннадцатого утра 31 августа в здании на территории ООО «Нова-Бавария» по Станционному въезду, 1,



К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в составе 4-х отделений на автоцистернах и 1-го отделения на автолестнице.

Горело перекрытие и крыша пристройки недействующего одноэтажного склада тары. Площадь пожара составила 80м.кв.

Существовала угроза распространения пламени на крышу основного состава общей площадью 1500 кв.м.

Дополнительно к месту происшествия были направлены ldf отделения на автоцистернах и 1 отделение спецтехники.

В 11:36 пожар был локализован, а в 13:12 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работало 6 единиц основной техники, 2 единицы спецтехники и 35 человек личного состава ГСЧС.