01.09.2019 17:31

Осторожно - автоворы, Или новые методы преступного ремесла

В соцсетях появилась предостерегающая водителей информация.



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В Фейсбуке харьковчанин Павел Федосенко пожаловался на проблемы в работе электронных ключей от своей машины.

В публикации речь идет о том, что он не смог открыть свое авто на одной из парковой перед магазином «Эпицентр» на Алексеевке.

«Приехали, аытаюсь закрыть машину — нихрена, электронный ключ не срабатывает. Вынул батарейку, покрутил — результат то же. Подходит мужик.

«А тут ни у кого не срабатывает, я свою вообще открыть не могу. Какие-то с**и блокируют сигнал, а потом обносят машины».

И реально несколько бедняг с грустными лицами стоят, ключи в руках вертят. Отъехали в другой конец парковки — все ок. В общем, имейте в виду» — пишет Федосенко.

Другие пользователи пожаловались, что с такой ситуацией сталкиваются довольно часто.

В частности, подобные случае были замечены на той же Алексеевке возле супермаркета «Класс» и на парковке Фельдман Экопарк.