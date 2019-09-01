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01.09.2019  17:31   

Осторожно - автоворы, Или новые методы преступного ремесла

В соцсетях появилась предостерегающая водителей информация.


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В Фейсбуке харьковчанин Павел Федосенко пожаловался на проблемы в работе электронных ключей от своей машины.
 
В публикации речь идет о том, что он не смог открыть свое авто на одной из парковой перед магазином «Эпицентр» на Алексеевке.
 
«Приехали, аытаюсь закрыть машину — нихрена, электронный ключ не срабатывает. Вынул батарейку, покрутил — результат то же. Подходит мужик.
 
«А тут ни у кого не срабатывает, я свою вообще открыть не могу. Какие-то с**и блокируют сигнал, а потом обносят машины».
 
И реально несколько бедняг с грустными лицами стоят, ключи в руках вертят. Отъехали в другой конец парковки — все ок. В общем, имейте в виду» — пишет Федосенко.
 
Другие пользователи пожаловались, что с такой ситуацией сталкиваются довольно часто.
 
В частности, подобные случае были замечены на той же Алексеевке возле супермаркета «Класс» и на парковке Фельдман Экопарк.
Тэги:  воровство, преступление, харьков
 
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