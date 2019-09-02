Под Харьковом протестовали против закрытия школ (ФОТО)

Мероприятие прошло 1 сентября в городе Первомайском.
Сотрудники двух учебных заведений перекрыли движение в знак протеста против закрытия школ.
Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта.
Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожном движении и организовали отвод транспортных средств.
Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось. Никаких правонарушений не допущено.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
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