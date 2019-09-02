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02.09.2019  08:48   

Под Харьковом протестовали против закрытия школ (ФОТО)

Мероприятие прошло 1 сентября в городе Первомайском.


// Нацполиция

Сотрудники двух учебных заведений перекрыли движение в знак протеста против закрытия школ.

Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта.

Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожном движении и организовали отвод транспортных средств.

Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось. Никаких правонарушений не допущено.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  протест, школа, первомайск, харьков
 
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