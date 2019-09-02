02.09.2019 08:48

Под Харьковом протестовали против закрытия школ (ФОТО)

Мероприятие прошло 1 сентября в городе Первомайском.



// Нацполиция

Сотрудники двух учебных заведений перекрыли движение в знак протеста против закрытия школ.



Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта.

Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожном движении и организовали отвод транспортных средств.



Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось. Никаких правонарушений не допущено.