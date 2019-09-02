Рыбпатруль изъял 5 кг незаконно добытых раков

28 августа Харьковский рыбоохранный патруль совершил совместный рыбоохранный рейд с общественными инспекторами рыбоохраны на Печенежском водохранилище.
Около одиннадцати часов вечера около села Артемовка Печенежского района разоблачены два местных жителя, которые ловили раков в запретный период.
Нарушители с помощью одного волока выловили 223 раков обцим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 5687 грн.
Составлены админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Аналогичное нарушение завиксировано у Печенежского гидроузла вблизи пгт Печенеги. Мужчина методом сбора выловил 1 кг раков в количестве 51 экз. Нанесен ущерб в размере 1301 грн. Водные биоресурсы изъяты инспекторами рыбоохранного патруля. Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
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