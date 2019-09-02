02.09.2019 10:48

Дело полицейских, издевавшихся над пассажирами в метро, передано в суд (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура области завершила досудебное расследование в отношении 5 сотрудников сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУНП в области по подозрению во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами подземки.



//khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антонян, пока материалы уголовного производства открыты для ознакомления сторон.



На сегодня установлено 5 подозреваемых: начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения.



Четырем работникам указанного сектора полиции (43-летний майор полиции, 34-летний лейтенант, и старшие сержанты возрастом 34 и 35 лет) инкриминируется получение неправомерной выгоды и кража в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенное группой лиц и служебный подлог (ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины). Еще одному - 31-летнему старшему сержанту - превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенное группой лиц и служебный подлог (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).



Следствие прокуратуры собрало доказательства неоднократных случаев превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей.

Так, в июле 2018 полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал». Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и начали обвинять, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затянули в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.





Другому доставленному в полицейский комнаты подозреваемому разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.



Также задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды правоохранителями. Патрульные действовали по отлаженной схеме: подходили к гражданам, которые выглядели как иногородние (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и т.п.), и под предлогом проверки документов начинали выяснять, с какой целью они прибыли в Харьков. Потом - приглашали в полицейскую комнату, где рассказывали, что граждане нарушили закон, за что будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи. При этом полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат. Испуганные граждане давали деньги, которые были при себе лишь решить так называемую проблему.



В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла «правоохранителей» не забирать у ее мамы пенсию, но «решить» вопрос удалось лишь за 1 тыс. грн.





Еще одного мужчину патрульные запугивали ответственностью за якобы нарушение требований перевозки валюты через границу. Под психологическим давлением пострадавший отдал полицейским 5 тыс. Российских рублей.



Во время обыска личных вещей своих «жертв» правоохранители прибегали также к краже средств. В одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, в другой - 3 тыс. российских рублей.



Более того, чтобы замаскировать такой беспредел, сообщники вносили в протоколы ложные сведения о доставленных в полицейскую комнату людях.





Противоправную деятельность полицейских зафиксировали во время проведения спецоперации прокуратуры и управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины. В рамках ее проведения действия правоохранителей фиксировались скрытой видеокамерой.



В настоящее время только один подозреваемый находится под стражей, остальные - вышли под залог. Стоит отметить, что прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства. Червонозаводский районный суд. Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров по четырем подозреваемых, еще одному назначили круглосуточный домашний арест. Однако Харьковский апелляционный суд смягчил меры полицейским, назначив трем них размер залога в сумме от 106 до 141 тыс. Грн, четвертого освободили под личное обязательство. Сейчас подозреваемые внесли определенные судом суммы и освободились из-под стражи.



