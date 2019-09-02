02.09.2019 12:21

Байкер, кошмармивший ХТЗ грохотом своего мотоцикла, сбил на пешеходном переходе малолетнюю девочку с мамой (ФОТО)

32-летняя харьковчанка и ее 9-летняя дочь госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



://hk.npu.gov.ua

Авария произошла 1 сентября около 20:30 на проспекте Московском в Индустриальном районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла не успел остановить транспортное средство перед пешеходным переходом, в результате чего сбил женщину с ребенком. Пострадавшие были доставлены в больницу Харькова.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.