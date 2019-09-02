Главная Новости Криминал и происшествия Байкер, кошмармивший ХТЗ грохотом своего мотоцикла, сбил на пешеходном переходе малолетнюю девочку с мамой (ФОТО)
02.09.2019  12:21   

Байкер, кошмармивший ХТЗ грохотом своего мотоцикла, сбил на пешеходном переходе малолетнюю девочку с мамой (ФОТО)

32-летняя харьковчанка и ее 9-летняя дочь госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


://hk.npu.gov.ua

Авария произошла 1 сентября около 20:30 на проспекте Московском в Индустриальном районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла не успел остановить транспортное средство перед пешеходным переходом, в результате чего сбил женщину с ребенком. Пострадавшие были доставлены в больницу Харькова.

Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  мотоцикл, скорость, переход, харьков, хтз, полиция
 
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