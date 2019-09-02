ВАЗ не уступил дорогу и от удара перевернулся

Авария произошла 1 сентября около пяти часов дня.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ на перекрестке улиц Данилевского и Литературная не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Nissan.
Произошло столкновение, от удара автомобиль ВАЗ перевернулся.
Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.
На водителя ВАЗf патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: