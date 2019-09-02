02.09.2019 13:36

ВАЗ не уступил дорогу и от удара перевернулся

Авария произошла 1 сентября около пяти часов дня.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ на перекрестке улиц Данилевского и Литературная не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Nissan.

Произошло столкновение, от удара автомобиль ВАЗ перевернулся.



Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.



На водителя ВАЗf патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.