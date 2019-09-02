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02.09.2019  13:36   

ВАЗ не уступил дорогу и от удара перевернулся

Авария произошла 1 сентября около пяти часов дня.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ на перекрестке улиц Данилевского и Литературная не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Nissan.

Произошло столкновение, от удара автомобиль ВАЗ перевернулся.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

На водителя ВАЗf патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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